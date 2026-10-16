Денес готвиме: Мекици со кефир според рецептот на баба

Бабините мекици се чист вкус на детството, а кога се подготвуваат со кефир, добиваат сосема нова димензија. Благодарение на оваа тајна состојка, тестото станува толку меко и воздушесто.

Се прават без квасец, па нема долго чекање тестото да нарасне. Без разлика дали се служат за брз појадок или за вечера со сирење, кајмак и домашен џем, неколку едноставни трикови гарантираат дека секоја тура ќе биде одлична.

Состојки:

500 г брашно

400 мл кефир

1 лажица шеќер

1 лажичка сол

1 лажичка сода бикарбона

3 лажици масло

масло за пржење

Подготовка:

Извадете го кефирот од фрижидер однапред за да достигне собна температура. Истурете го во голем сад, додадете ги шеќерот и солта и измешајте. Измешајте го брашното со содата бикарбона и постепено додавајте го во кефирот. Најпрво мешајте со лажица, а потоа замесете меко тесто со рацете.

Додадете три лажици масло и месете уште неколку минути додека тестото не стане мазно и хомогено. Не додавајте премногу брашно, бидејќи помекото тесто е тајната за воздушести мекици. Покријте го тестото и оставете го да отстои 15–20 минути.

Лесно посипете ја работната површина со брашно, па расукајте го тестото и исечете го на помали парчиња. Секое парче можете малку да го сплескате со раце или со сукало, во зависност од формата што ја претпочитате.

Загрејте масло во длабока тава на умерена температура. Пржете ги мекиците од двете страни додека не добијат убава златно-жолта боја. Ставете ги врз хартиена салфетка за да се исцеди вишокот масло и послужете ги додека се сè уште топли.

извор:popara.mk

фото:Magnific