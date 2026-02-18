Радио Милева од искуство

Дарко Лазиќ со брутален совет до помладите колеги „Ќе им дојде време да се опаметат“

Пејачот Дарко Лазиќ вели дека ја оставил сопругата Катарина Лазиќ за да се грижи за неговиот живот, бидејќи верува дека таа е подобра во тоа од него.

Пејачот искрено призна дека неговото семејство е неговата најголема мотивација и дека без нивната поддршка не би можел да направи таков чекор напред.

– Мојата сопруга има многу добро влијание врз мене, таа се грижи за мојот живот, таа е најдобра во тоа. Се чувствувам добро и ми се допаѓа кога ми помага со мојата кариера и животни одлуки воопшто. Созреав одамна, но, признавам, се преправав дека сум малку луд – рече Лазиќ и истакна дека не ја напушта теретаната:

– Почнав да тренирам. Променив многу работи, ќе зборувам за тоа во иден период. Прво на сите, здравјето на моите деца ми е важно, како и здравјето на целото семејство, и на неа и на моето. Се враќам кај стариот Дарко што народот го сакаше, вистинскиот Дарко, и и’ благодарам на Каќа за сè што прави за мене – заклучи Дарко, кој, како што вели, својата одлука да се врати на „вистинското јас“ ја должи на своето семејство, кое е темел на неговиот нов почеток.

Лазиќ се осврна и на своите колеги од естрадната со кои е во контакт и призна дека многу ги советува, но тие не го слушаат.

– Се дружам со сите со кои сум се и дружел, никому не сум му го свртел грбот. Единственото нешто што се обидувам да го правам сега и ќе продолжам да го правам е да ги советувам младите колеги. Кога ќе видам како живеат, гледам многу мои грешки, ги советувам, но најчесто не слушаат. Велат нешто како: „Ќе разговараш со мене и ќе разговараш со мене?“, но тоа е сè во животот, ќе дојде момент и за нив кога ќе се освестат и ќе речат доста е доста – заклучи тој.

фото:instagram printscreen/darkolazicofficial

