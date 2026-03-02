Дарко и Драган не успеаја да ја исполнат заедничката желба: „Животот си го направи своето“

Хармоникашот Борко Радивојевиќ откри дека неодамна го контактирал Дарко Лазиќ, кој заедно со неговиот трагично починат брат Драган, имале голема желба да снимат песна.

Трагичната вест за смртта на Драган Лазиќ, братот на пејачот Дарко Лазиќ, длабоко ги потресе неговото семејство, пријателите и јавноста. Несреќата што се случи го прекина еден млад живот, но и големите планови што браќата штотуку почнаа да ги реализираат.

Како што се испостави, Дарко и Драган делеле огромна љубов кон музиката и планирале заеднички проект кој требало да биде посебен и за нив и за публиката. Идејата била да се снимат неколку преработки, но и потенцијален дует што ќе ја одбележи нивната блискост.

Според хармоникашот и продуцент Борко Радивојевиќ, Дарко Лазиќ го контактирал пред месец и пол за да договори соработка и да закаже состанок во студиото.

– Идејата беше тоа да биде нешто посебно, нешто што ќе остане како трага од нивната соработка – рече Радивојевиќ, не криејќи ја тагата поради трагичниот исход.

Планот беше да се финализираат сите детали околу изборот на песни и аранжманите оваа недела, откако Дарко ќе се врати од одморот на Малдивите со сопругата. Сепак, судбината имаше други планови.

– За жал, животот си го зеде својот тек, човекот почина и таа средба никогаш не се случи – изјави продуцентот за Курир.

Радивојевиќ истакна дека го запознал Драган Лазиќ на свадбата на Дарко и дека го памети како исклучително скромен, културен и насмеан млад човек. Додаде дека Драган често доаѓал во студиото, имал прекрасен глас и одличен слух и бил голема поддршка за својот брат.

