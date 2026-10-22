„Дамата со камелии“ на сцената на Националната опера и балет

Уметноста има моќ да ги надмине границите на времето, да разбуди емоции и да ги поврзе луѓето преку универзалните приказни за љубовта, жртвата и човечката судбина. Токму таква приказна носи балетската претстава „Дамата со камелии“, која вечерва, со почеток во 20 часот, ќе биде изведена на сцената на Националната опера и балет, во рамки на партнерството со Видеолотарија Касинос Австрија.

Инспирирана од познатата приказна за Маргарита и Арман, претставата ја пренесува нивната љубовна судбина преку моќниот спој на балетот, музиката и сценскиот израз. Музиката на Џузепе Верди, препознатлива по својата мелодиска убавина и силниот емоционален набој, ја продлабочува драматургијата и ја доловува борбата меѓу личните чувства, жртвата и општествените ограничувања.

Зад оваа сценска приказна стои меѓународен уметнички тим. Диригент е Едуард Амбарцумјан од Ерменија, додека кореографијата е на Василиј Медведев, истакнат руски кореограф со соработки со водечки балетски театри, меѓу кои Бољшој во Москва и Марински во Санкт Петербург. Сценографијата и костимографијата се дело на Павол Јураш од Словачка, а концерт-мајстор е Верица Ламбевска.

Во главните улоги на Маргарита и Арман настапуваат Марија Кичевска-Шокаровска и Франциско Хименес Руиз од Шпанија, заедно со солистите, балетскиот ансамбл и оркестарот на Националната опера и балет.

Поддршката на културата е инвестиција во општеството, во креативноста и во генерациите што доаѓаат. За Видеолотарија Касинос Австрија, партнерството со националните културни институции претставува значаен дел од општествената одговорност и посветеноста кон создавање вредности што го надминуваат секојдневието.

„Веруваме дека културата има моќ да инспирира, да отвора нови перспективи и да ги поврзува луѓето. Затоа, поддршката на културните институции и уметничките проекти ја гледаме како придонес кон општество во кое уметноста е достапна, препознаена и вреднувана. Особено е важно да ги приближуваме ваквите содржини до младите и да создаваме можности новите генерации да ја откриваат убавината и моќта на уметноста“, порачуваат од Видеолотарија Касинос Австрија.

Со поддршката на културните содржини и партнерството со институциите што го чуваат и развиваат уметничкото творештво, Видеолотарија Касинос Австрија го потврдува својот придонес кон побогат културен живот и создавање вредности што остануваат трајно во заедницата.

фото:НОБ