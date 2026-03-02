Бака Прасе започнува свое талент шоу, а наградата за победникот е 50 илјади евра

Јутјуберот Бака Прасе го најави почетокот на неговото ново шоу за таленти наречено „Јас немам талент“, откривајќи ги сите клучни детали за концептот и начинот на натпреварување.

Како што истакна Бака Прасе, кој неодамна беше запален од Брабус, пријавите за учество се официјално отворени, а победникот ќе добие вредна награда од дури 50.000 евра.

– Пријавите за шоуто за таленти „Јас немам талент“ сега се отворени, а победникот ќе добие 50.000 евра. Не, ова не е шоу каде што го бараме човекот со најмалку талент, туку нашето шоу за таленти едноставно така се вика. Поентата е да имаме што е можно повеќе талент, но сите пријави се добредојдени – рече Бака Прасе, кој откри дека планира да купи дел од ФК Војводина.

Тој откри и дека аудициите ќе се одржуваат во живо, и дека публиката ќе игра клучна улога во одлучувањето за победникот.

– Сите аудиции ќе се одржуваат во живо и ќе се емитуваат секој ден до полуфиналето и финалето, кога ќе има кратка пауза. Вие, публиката, ќе гласате кој ќе оди понатаму и ќе ја освои наградата – објасни јутјуберот.

Покрај Бака Прасе, во жирито ќе бидат и јутјуберите Стефан Делиќ и Данило Бадњар Чода, додека во секоја емисија ќе има специјален гостин од светот на музиката, глумата или социјалните мрежи.

