Аткактивната Агустина ги крши табуата и е прогласена за „најубавата спортска судијка“

Аргентинката Агустина Лос Матрела, 25-годишна судијка од Олаварија, последните месеци привлекува внимание во јавноста поради своите историски достигнувања на теренот, но и со својот профил на Инстаграм и фотографиите кои ѝ ја донесоа титулата „најубава судијка во светот“.

Нејзината кариера е симбол на промена и истрајност во спортот каде главните улоги традиционално се резервирани за мажи.

Пробивање на бариери во аргентинскиот фудбал

Кариерата на Агустина од самиот почеток е испишана со значајни достигнувања. Членка на Здружението на судии на Олаварија стана во 2018 година, а само четири години подоцна, на турнирот „Аpertura 2022“, влезе во историјата како прва жена која судела натпревар од првата лига во „Liga de Fútbol de Olavarría“ (LFO). Набрзо потоа стана и првата жена која го делела правото на натпревар од првата лига во „Liga Coronel Suárez“.

Нејзиниот талент и посветеност ги препозна и Аргентинската фудбалска асоцијација (AFA), со која потпиша професионален договор. Неодамна повторно постигна историски успех станувајќи првата жена која како главна судијка го водела финалето на натпреварувањето „Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas“. Во моментов гради кариера како четврта судијка во Федералниот турнир.

Справување со предрасуди

Патот до успехот не бил лесен. Како многу жени во првенствено машки спортови, Агустина на почетокот на кариерата се соочила со предрасуди. За време на судењето на натпревари од пониските лиги во 2019 година, била жртва на сексистичко насилство. Сепак, тој инцидент не ја обесхрабрил. Во понатамошните настапи, таа истакна дека никогаш не се чувствувала поинаку или помалку вредна само затоа што е жена. Таквиот став ѝ овозможил да се фокусира на спроведување на правдата на теренот, а нејзината приказна стана инспирација за многу млади девојки во Аргентина кои сонуваат за кариера во фудбалот.

фото:Instagram printscreen/agustinaloosm