Ања Јолакоска и донесе сребро на Македонија од Светско првенство во хип-хоп и попинг танц (видео)

Нашата млада и неверојатно талентирана танчерка Ања Јолакоска донесе сребрен медал за Македонија од Светското првенство во хип-хоп, попинг и брејкинг танци (IDO World Championships 2026), кое се одржува во Киелце, Полска.

Ања го освои престижното вицешампионско место во исклучително силната категорија „All Style Battles Adults“. Ова не е само обичен медал – ова е историски успех и прв ваков висок пласман за нашата земја на Светско првенство во сениорска категорија!

Зад овој врвен резултат стои нејзиниот танцов клуб „Еурека“, од каде со многу емоции и гордост ја споделија прекрасната вест:

„СВЕТСКО СРЕБРО ЗА МАКЕДОНИЈА! Горди е мал збор да објасниме како се чувствуваме. Ања, продолжи да ги остваруваш соништата кои веќе се заеднички, а ние ќе бидеме твоја најголема поддршка! Твои, Еуреки“

Успехот е уште поголем бидејќи Македонија на ова Светско првенство се претставува во моќен состав. Танцовиот клуб „Еурека“ отпатува во Полска со дури 55 танчери, кои го сочинуваат најголемиот дел од македонската репрезентација.

Овие млади луѓе на дело покажуваат како се бранат националните бои – со срце, многу труд, дисциплина и чист талент.

Упатуваме огромни честитки до Ања, до нејзините тренери и до целиот тим. Преку вистинските амбасадори на македонската култура и спорт постои доказ дека соништата се остваруваат кога се работи со љубов!

фото/видео:Facebook/Eureka Dance Company/ Chat Gpt(AI)