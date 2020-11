Зошто луѓето најмногу се здебелуваат за време на празниците?! Експертите конечно го знаат одговорот

45 проценти од испитаниците велат дека јадат толку многу за време на празниците што треба да ги откопчат панталоните, додека 43 проценти признале дека околу Божиќ и Нова Година јадат по две порции од главното јадење или десерт на ден.

Се чини дека луѓето очекуваат да зголемат повеќе килограми за време на претстојните празници отколку во претходните години.

Како дел од истражувањето „Writing off the End of the Year“, 2.000 Американци признаа дека немаат намера да бидат толку внимателни и дека очекуваат вагите да покажат во просек по три килограми повеќе по празниците. За споредба, тоа е половина килограм повеќе отколку што испитаниците предвидоа во истото истражување во 2018 година.

45 проценти од испитаниците велат дека јадат толку многу за време на празниците што треба да ги откопчат панталоните, додека 43 проценти признале дека јадат по две порции од главното јадење или десерт на ден околу Божиќ и Нова Година.

Понатаму, 35 проценти велат дека јадат повеќе од три оброка на ден за време на празниците, а 30 проценти велат дека јадат толку многу што дури им е лошо.

„Нормално е да имате здрави навики за време на празниците, но важно е да не се откажувате целосно од целите“, рече нутриционистот Кент Бредли во интервју за South West News Service.

Еден начин да се спротивставиме на искушението е, советува Бредли, да јадете храна богата со протеини кои заситуваат и ја убиваат желбата за прејадување.

Сепак, повеќето испитаници велат дека се подготвени од Нова Година да започнат од почеток. 62 проценти од луѓето ќе донесат новогодишни резолуции, а 39 проценти ќе ги насочат кон поздрави навики. Првите три се: повеќе вежбање (26 проценти), поздрава исхрана (25 проценти) и поголема грижа за себе (21 процент).

извор:попара.мк