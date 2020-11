На ова место можете да озборувате, да пиете кафе, да зборувате за култура, но коронавирусот не смеете да го споменувате

Менаџерката на еден бар во Италија очигледно и дошло преку глава од сè што е поврзано со Ковид-19, па затоа вовела ново правило за гостите: да не зборување за вирусот во барот.

Толку месеци слушаме за коронавирусот и, всушност, живееме во „светот на короната“, што на многумина веќе долго време им дошла секоја приказна за пандемијата преку глава. Сепак, не секој ги чувал ваквите ставови само за себе, туку ги пренесувал и на работа.

Имено, менаџерката на едно кафуле во предградијата на Рим им забранува на гостите каква било приказна за коронавирусот. Можете да разговарате за што било друго: културата, животот на другите луѓе, но не и за Ковид-19.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy’s #BigBrother). Customers say they love it. That’s Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) November 18, 2020