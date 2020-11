На ова место можете да озборувате, да пиете кафе, да зборувате за култура, но коронавирусот не смеете да го споменувате!

Менаџерката на еден бар во Италија очигледно и дошло преку глава од сè што е поврзано со Ковид-19, па затоа вовела ново правило за гостите: да не зборување за вирусот во барот.

Толку месеци слушаме за коронавирусот и, всушност, живееме во „светот на короната“, што на многумина веќе долго време им дошла секоја приказна за пандемијата преку глава. Сепак, не секој ги чувал ваквите ставови само за себе, туку ги пренесувал и на работа.

Имено, менаџерката на едно кафуле во предградијата на Рим им забранува на гостите каква било приказна за коронавирусот. Можете да разговарате за што било друго: културата, животот на другите луѓе, но не и за Ковид-19.

– Зборувавме само за тоа со месеци, па затоа решивме да ја разубавиме атмосферата – рече Кристина Матиоли, одговорна за организацијата во кафулето „Feeling“. Таа додаде дека на сите им е потребна пауза од короната и дека не станува збор за негирање или неразбирање на ситуацијата.

Патем, Италија беше погодена од кризата предизвикана од пандемијата во март, која траеше со месеци, и се опорави само кратко ова лето. Сега ситуацијата во таа земја повторно се влошува.

Одлуката на Кристина Матиоли, пак, ја разбраа гостите, кои велат дека им е преку глава од сè, бидејќи каде и да се, тие зборуваат само за вирусот. Сепак, иако приказната за короната е забранета, тоа не значи дека барем не ги почитува мерките.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy's #BigBrother). Customers say they love it. That's Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) November 18, 2020