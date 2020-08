„Мај дик, мај гарден“ – Вака Англичанец преведува македонски поговорки (ВИДЕО)

Англичанецот Ендрју пробал да научи што значат некои од македонските поговорки.

Оди ти објасни му на странец што значи: „Брат за брат – сирење за пари“!

AHAHAHAHHHAHHAHAHAHHAHAHA I LOST IT AT “MY DICK MY GARDEN” pic.twitter.com/IqTuOdgugZ

— 𝐚𝐰𝐞𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦⁷ 🌱 (@HorridChildd) August 10, 2020