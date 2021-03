Инстаграм воведува нова интересна опција

Instagram воведува нова опција која ќе овозможи повеќе луѓе да разговараат во живо во исто време.

Станува збор за функцијата под назив „Live Rooms“ која овозможува да разговараат четири лица преку видеоповик, а досега можеа да разговараат само две.

Како што порачуваат од Instagram, се надеваат дека новата опција ќе ги поттикне корисниците да формираат музичка група или на некој начин да се здружат преку платформата.

Interesting move by @Instagram: live rooms mixes elements of live video with a community-oriented approach. It would be interesting to see if it can be developed further, with more people, in a way that’s similar to @joinClubhouse and Twitter Spaces, but with video. pic.twitter.com/yy5LJeCc98

— Stefano Maggi (@stefanomaggi) March 1, 2021