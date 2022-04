Заводливо и елегантно: Ева Лонгорија одржа модна лекција и блесна на свадбата на Бекамови

Актерката за двата настани избрала да носи два фустани поради кои сите погледи биле насочени кон неа.

Ева Лонгорија заблескала на венчавката на Бруклин Бекам, синот на Дејвид Бекам и Викторија Бекам.

Таа избрала да носи два интересни фустани кои како и вообичаено ѝ прилегале совршено.

Таа носела фустан од колекцијата на кумата Викторија, па доколку ви се допаѓа за истиот треба да издвоите околу 1.300 евра.

Фустанот од половина до подот е дизајниран така што е затворен, но скроен е така што ги истакнува облините на секоја жена.

Serena Williams, Gordon Ramsay, Eva Longoria and more arrive at the rehearsal dinner of Nicola Peltz.

Горниот дел е „попредизвикувачки“, за што придонел прорезот во должина на клучните коски, а најинтересен детаљ се лентите кои го придржуваат фустанот.

Актерката ова модно парче го комбинирала со моќна шминка и едноставна фризура.

Во САД постои и еден обичај каде гостите доаѓаат на „пробна вечера“ пред свадбата на која Лонгорија исто така заблескала.

Serena Williams and Eva Longoria are probably such a good time at weddings. Here they are at a party for Brooklyn Beckham’s wedding and I just know they had fun. pic.twitter.com/6F55wadcCn

— Daniel (@DailyLibber) April 9, 2022