Во Скопје стартува Kolovrt Festival

Следејќи ги светските трендови на организирање, снимање и емитување на техно журки на локации со голема антрополошка вредност, иницирана е платформата KOLOVRT FESTIVAL, која ќе промовира локации со голема антрополошка и географска вредност, каде ќе настапуваат артисти (ди-џеи), кои продуцираат електронска музика.

Целта на Фестивалот, кој почнува денеска во Скопје, е да го прикаже културното наследство низ призма на електронска музика и видео.

Првите артисти се техно двојката Soko&Sev од Лондон, кои досега работеле со големи имиња како Boris Brejcha, ANNA, Anja Schneider, Matador, Oliver Huntemann, Alex Stein, Juliet Fox and BEC. Тие продуцираат космичко техно. Нивната посебна способност за емоционално наполнети, интроспективни намалувања ги доведе до меѓународен успех, со богати изданија низ најплодните етикети на индустријата, како што се Kraftek, Codex, AnalyticTrail, IAMT, Say What? And SetAbout.