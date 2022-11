Ван Гал шокираше во Катар, пред камерите ја повика сопругата на брзински с*кс во хотел (видео)

На Луј ван Гал му се познати законите во Катар, но знае дека може да прави што сака во хотелска собата. И сака да има секс за време на Мундијалот.

Камерите го фатија 71-годишниот селектор на Холандија како и сугерира на сопругата да одат во хотел „на брзинка“ за време на тренинг. Не е познато дали сопругата Трус се согласила, но овој предлог го добила јавно и пред целиот стручен штаб на Холандија.

-Но, може да дојдеш во хотелот, да дојдеш во мојата соба. Ајде да се пле*неме“, рекол Ван Гал пред ТВ камерите.

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba

