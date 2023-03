Твитерџиите ја обвинија Рада Манојловиќ дека е хомофоб, а таа жестоко им возврати: „Не ми е галје кој што има во гаќите“ (фото)

Пејачката Радмила Рада Манојловиќ беше мета на твитерџиите кои ја обвинија дека е хомофобична, откако негативно го коментираше стајлингот на трансродовата актерка Хантер Шефер.

– Модните експерти се возбудуваат поради ова, „леле, неверојатно, екстравагантно, модно изразување, креативна слобода“, велат тие. „Ова е мода Радмило, која ти не ја разбираш“, море марш. Твојот идиотизам е висока мода, уметничка слобода и секогаш „има порака“ – напиша Рада Манојловиќ со слика од американската актерка.

– Радо, ова што го правиш е дно. Зошто го навредувш Хантер, кој јавно се идентификува како транс жена? Верував во се, но дека и ти ќе бидеш хомофоб, не! Срамота! Со вашите коментари плукате по целата ЛГБТ популација! Единствено што ни треба сѐ уште хомофобните изјави на полуголата пејачка Рада Манојловиќ – гласи еден од коментарите на објавата на Рада.

Ja komentarisem haljinu to jest stajling i licemerje nasih modnih kriticara i sta bi govorili isti ti koji nju/njega sada hvale, kad bih ja to obukla, a prozivaju me homofobicnom (plus i ne znam ko je na slici). Vi se sami pronazalite, apsolutno vam niko nije kriv. Niti vas je

— RADA MANOJLOVIC (@RadaManojlovic_) March 14, 2023