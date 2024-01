Тајната за „Белград“ на Цеца откриена по три децении: Еве кој прв ја снимил прочуената песна

Песната „Белград“ е еден од најголемите хитови на Цеца Ражнатовиќ. Имаше различни приказни за тоа како дошло до тоа, додека Дино Мерлин еднаш откри дека го напишал специјално за неа.

Создаден е во швајцарскиот град Сен Гален, една ноќ на почетокот на 1991 година, на барање на тогашниот партнер на Цеца, Харун Самарџиќ.

Легендарниот сараевски музичар никогаш не ја отпеал бидејќи, како што рече, не изведува композиции што ги напишал за други.



„Белград“ се најде на албумот „Љубав фатална“ од 1995 година, но – Цеца не е прва што ја сними оваа песна.Еве ја вистината, после 29 години.

Мухамед Фазлагиќ Фазла, босанскиот кантавтор, на пошироката јавност и е познат како првиот претставник на поранешната југословенска република на Евровизија.

Во Даблин во 1993 година ја изведе песната „All the pain in the world“ напишана од, погодувате, Дино Мерлин.

Истата година, тој сними и сингл наречен „Jednom sam probao“. Ако личи на „Белград“ на Цеца, тоа е затоа што е истата песна, само името на градот е испуштено од текстот на Фазла. Музиката е горе-долу иста.

Покрај музиката, Фазлагиќ во своите млади денови тренирал фудбал, па во 1996 година, откако се преселил во САД, го основал фудбалскиот клуб Јунајтед во Луисвил.

Подоцна магистрирал дипломатија во Америка.



