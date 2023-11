Суки Ватерхаус среде настап на публиката и соопшти голема вест: „Денес сум екстра блескава“ (видео)

Познатата двојка Суки Ватерхаус и Роберт Патинсон ќе станат родители.

Двојката е во врска нешто повеќе од пет години,а и самите се толку блиски колку што изворите постојано откриваат дека се заљубени како првиот ден, Суки признава дека сè уште е неверојатно возбудена кога и да се појави името на Роберт на нејзиниот телефон,а Роберт откри дека премиерата на „Бетмен“ беше особено трогателен и емотивен момент за него.

Во видеото кое почна да се врти на Х, или поранешен Твитер, Суки Вотерхаус облечена во светкаво розов мини фустан,капут со пердуви,чизми со реси и светкави хеланки,откри неколку супер важни вести за публиката на фестивалот Coronoa Capital во Мексико:

„Денес сум екстра блескава затоа што мислев дека може да ви го одвлече вниманието од нешто друго што се случува“,рече таа,а потоа продолжи и го отвори палтото за да го покаже трудничкиот стомак и на шега додаде: „Не сум сигурна дали функционира“.

Suki Waterhouse appears to announce she’s pregnant with first child with Robert Pattinson at the Corona Capital festival.pic.twitter.com/yrcqQ1uBEU

