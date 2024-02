Скандалозните изданија на новата сопруга на Кенје Вест немаат крај – овој пат гола под проѕирната кабаница (фото)

Новата сакана на раперот и моден дизајнер Канје Вест не престанува да ја интригира јавноста. Бранка Ценсори стана препознатлива по своето скандалозно појавување во јавност, баш како и овој пат.

Раперот (46) и неговата 29-годишна сопруга биле фотографирани додека шетале низ гаражата во трговскиот центар „Century City“ во Лос Анџелес, облечени во долги пластични мантили и покрај сувото време.

