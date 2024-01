Шокантно издание: Сопругата на Кајне Вест во бикини на јавно место (видео)

Многумина го обвинуваат раперот дека ја манипулирал сопругата и ја терал да носи вакви бизарни изданија Бјанка Сенсори привлече голем интерес во јавноста со своите шокантни разголени изданија, за кои многумина го обвинуваат влијанието на познатиот музичар Канје Вест.

Двојката сега е забележана во Лас Вегас како го слави 29-тиот роденден на Бјанка, а папараците ги снимија пред казино.

Kanye West and his wife Bianca Censori were spotted in Las Vegas. pic.twitter.com/2orqzo9ksh

Славеничката за оваа пригода избра минијатурен горен дел од бикини, кој практично беше направен од две прерамки и од кој и се прелеаа бујните гради, а беше и боса.

„Ова е тажно за гледање“, „Кајне ја користи само за да биде во центарот на вниманието“, „Кутра жена“ – ова се дел од коментарите на социјалните мрежи.

Kanye West and his wife Bianca Censori have been spotted at the Wynn.

It’s 47° and Bianca was barefoot wearing a bikini top. pic.twitter.com/geB8ptca6R

