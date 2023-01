Селма Хаек во шестата деценија ги покажа облините и неверојатниот изглед под мрежестиот фустан (фото)

Во новиот филм „Последниот танц на волшебниот Мајк“ Селма Хаек глуми со нејзиниот колега Ченинг Тејтум, а сега откако се појави на премиерата на овој филм, никој не може да престане да зборува за нејзиниот неверојатен изглед.

Она што е сигурно е дека го привлече вниманието на сите, особено на папараците кои имаа полни раце работа да го фатат најдобриот агол од облините на Хаек.

Црната долна облека под фустанот беше приказна за себе и големо воодушевување за присутните. Дали Селма со ова докажува дека е сѐ уште секс симбол?

Прашањето секако отвора дискусија. Сепак Хеак реши да остане доследна на фризурата, па се прошета во препознатливото високо репче, она со кое нема утка во стилот.

#SalmaHayek at the #MagicMikesLastDance premier last night 😍😍😍 pic.twitter.com/9RRnnd7tEA

— RetroLadies (@RetroTotty) January 26, 2023