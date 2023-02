Селена Гомез повторно стана кралица на Инстаграм: Ги надмина сестрите Кардашијан и стана најследена жена во светот (фото)

Селена Гомез ја надмина Кајли Џенер и сега повторно е најследената жена на Инстаграм.

Селена Гомез на „Инстаграм“ за еден ден почнале да ја следат повеќе од два милиона луѓе. Од 22 февруари бројот се зголеми над 5 милиони, што дополнително го потврди нејзиниот статус како најследена жена на „Инстаграм“.

🚨Selena Gomez has surpassed Kylie Jenner and it’s now once again the most followed women on Instagram. pic.twitter.com/GEBA9XI7DQ

— Pop Hive (@thepophive) February 21, 2023