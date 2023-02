Сите ја знаат сексапилната актерка Лидија Вукиќевиќ, а еве како изгледа нејзината сестра (фото)

View this post on Instagram

Sestra-imenica bez zamenice.❤️Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu,hvala ti što me štitiš i činiš me jakom.Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim,hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu.Hvala što si uvek tu.Volim te❤️👭