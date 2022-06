Ris Flower ја претстави својата – “Zое” (лирик ВИДЕО)

Македонскиот музички артист Борис Цветановски познат под псевдонимот Ris Flower со својот интернационален музички проект, после фантастичниот сингл “Flying to Berlin”, во светскиот етер е присутен со нова сингл тема, насловена: “Zое”.

“Zoe. What kind of goddess is she? She keeps going back and forth with me. ”

„Компонирав песна која ќе има свежина и ќе биде комбинација на привлечна популарна мелодија и класичен рок ритам. По „Flying To Berlin“, песната „Zое“ е надополнување на приказната и е најава за следните синглови кои ќе следат во текот на оваа година“ – вели Рис.

Музикаta и текстot se na Ris Flower,аранжманot и продукција ги изработил Мустафа Чанбазлар од Турција, миксот и мастерингот ги потпишува Арикан Сиракаја, а и оваа тема е снимена во “Studio Ari” во Истанбул, Турција.

Слушнете како звучи „Zое” од лирик видеото направено за оваа тема на Ris Flower :