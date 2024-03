Речиси и да нема разлика: Ова е двојникот на Новак (фото)

На социјалните мрежи вирална стана фотографија од српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ со својот двојник.

Имено, популарниот сајт “We are tennis”, кој секојдневно ги објавува најсочните работи од „белиот спорт“, овој пат го поткачи великанот со „близнаците“ и целосно ги полуде следбениците.

Имено, британските медиуми ја споредија фотографијата на светскиот рекет број еден со познатиот холивудски продуцент Мајкл Енглер – и речиси и да нема разлика, освен што Американецот е постара верзија.

Дали некој од вас ги видел Новак Ѓоковиќ и Енглер заедно во иста просторија“, напишале на шега во описот на оваа објава.

Have we ever seen Novak Djokovic and Michael Engler in the same room? pic.twitter.com/P33q4zEp6M

— We Are Tennis (@WeAreTennis) March 4, 2024