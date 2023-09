Реакцијата на Селена Гомез за номинацијата на нејзиниот колега за наградата „VMA“ стана хит на социјалните мрежи (видео) 

Селена Гомез не криеше дека не била воодушевена што нејзиниот колега Крис Браун е номиниран за наградата VMA.

Браун беше номиниран за најдобра R&B песна за неговиот хит „How Does It Feel“, но не ја освои наградата.

Селена откако слушнала дека Крис е номиниран за награда, направила фаца која била уловена од камерата, а видеото стана вирално за рекордно време.

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5

