Заразениот учесник од „Ѕвездите на Гранд“ ги објави новите резултати од тестот за коронавирусот

Nakon 20 dana od pojave prvih simptoma, 14 dana kućne samoizolacije, 48h nakon retestiranja, moj PCR test je NEGATIVAN! Već danima osećam se odlično i to bez ikakvih simptoma! Imam potrebu da se pre svega zahvalim mojoj @mama_pozitivnog_stava koja je sve ponela na svojim leđima! Kako jedna naša prijateljica kaže: 14 dana, sa zaraženim suprugom, dvoje male dece, pokušajem fizičkog odvajanja u stanu, i 14 dana zabrane izlaska, u današnjem vremenu uistinu je HEROJSKI čin! Veliku zahvalnost moja porodica duguje, našim prijateljima koji su nas snabdevali namirnicama i svime što nam je bilo potrebno u proteklom periodu HVALA @bratzile , @arandjelovic94 , @bibaannaa , @ivic.ivanaa ❤❤❤❤ vaši smo dužnici! Takođe hvala svima koji su brinuli za naše zdravstveno stanje, svakodnevno zvali i slali poruke podrške! Iako sam ja lično dobio bitku protiv COVIDa19, mnogi ljudi su je izgubili, rat još uvek traje i verujte mi neprijatelj je veoma stvaran, i jako podmukao, tako da vam poručujem ČUVAJTE SE, BUDITE ODGOVORNI I PREMA SEBI I PREMA DRUGIMA! I sve to naravno sa VEROM U BOGA, koji nam je jedini spas ❤