„Солзи сами капат“: Весна Бејби Петрушевска со емотивна порака за синот кој се сели во САД!

View this post on Instagram

Некој брои гласови,некој денови…родителот треба да е лакот,а стрелата вашето дете.Се е возбудливо и точно кога ќе прочиташ кај Џибран,ама е зафркнато кога треба да го оптегнеш лакот и да летне стрелата.Солзи капат сами…..гаќи и патики му купив дека немало таму🥺под стрес може и семки ќе му спакувам😫💙💙💙💙 @kiriltrenkoski @minabejbi