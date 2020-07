Солзи радосници: Џенифер Лопез наполни 51 година, а од изненадувањата што ја дочекаа дома не се воздржа да не заплаче (видео)

Светски познатата пејачка и актерка, Џенифер Лопез наполни 51 година, а роденденот на латино дивата секако не помина незабележано.

Таа на социјалните мрежи сподели какво изненадување ѝ било приредено во нејзиниот дом, па дури заплакала од радост.

Crying tears of joy! Thank you for the best day! pic.twitter.com/tW4FHw6NPS

— jlo (@JLo) July 25, 2020