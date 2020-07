Снеже Велков го покажа омилениот дел од домот: „Некогаш знам да бидам со скроз расчупана коса, а некогаш правам магија“

View this post on Instagram

Признавам кога влегувам во кујна знам да бидам со скроз расчупана коса напати и мрсна.Знам да се исфлекам при готвењето и така фино да се замирисам на манџи ручеци и прженици. Знам и да се исечам со нож додека сецкам или лупам…Знам фино да се изгорам.Знам и да препечам и да пресолам храна…знае да не ми успее колачот… А знам да направам и магија… И знам дека во двата случаи блескам🤭 Блескам од брзоплетост зошто се исеков,блескам од немарност зошто пресолив…Блескам од креативност зошто смислив нов рецепт,Блескам од радост дека последниот ручек ми е како од 24 Kitchen…Па ќе се скоцкам и ќе го послужам на моите ко да ми се висока делегација… Блескам секако, зошто ова е Моја Кујна и мои правила🤗 А правилото вика ако и двете фотки еднакво ти се допаѓаат објави ги и двете🌞🤭 Да заклучиме:Блескајте оти ви се може🙏❤ #mykitchenmyrules #bethebestyou #cookinglover #yesyoucan #motivation #inspiration #vegancooking #pilateslover #блескај #готви #вежбај #smile #behappy #nevergiveup