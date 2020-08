Шехерезад и Онур на мета на критики: Парот прослави 11 години брак, а сите имаа само една забелешка

View this post on Instagram

canım sevgilim. seninle geçirdiğim her an.. birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız.. yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana.. sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun.