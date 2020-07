Ретко е во вакво издание: Вака изгледа Марјана Станојковска без шминка (фото)

View this post on Instagram

Процесот на шминкање е многу едноставен за некои девојки, додека за други претставува права “ноќна мора” 😧😬 Но она што е заедничко за сите нас девојки и жени е тоа што сите ние посакуваме што е можно подобро да го совладаме овој процес, (колку-толку 🤩) Во денешно време тоа лесно може да се постигне, на пример да погледнете некое YouTube видео или да посетите обука за професионална шминка .💄💋 За мене ова не претставува никаков проблем зошто од кога знам за себе сама се шминкам и не сум придавала некоја голема важност на оваа моја дарба. Дури сега во време на пандемијава не можам да ви опишам колку сум благодарна 🙏за тоа бидејќи е многу олеснителна околност поготово за подготовка на Лото емисиите или пак за некои фотографии за рекламирање. Ве поттикнувам да пробате и вие, можеби нема да можете од одма да знаете да постигнете ,,smoky eyes” но некоја basic , едноставна и дневна варијанта , зошто да не 🤷‍♀️ Овој пат наменски се нашминкав за оваа фотосесија.Ми пристигнаа нови палети од козметичката куќа TOPFACE и сакав да ги пробам. 🟪Користев палета со 5 сенки PROPALETTE eyeshadow со број 005 ⬛️Потоа за да добијам драматичен изглед ја искористив и моно сенката во црна нијанса INSTYLE на TOPFACE 🟩Неизбежниот туш за очи, како и црн креон за очи кој го потполни изгледот. 🟨 Хајлајтерот освен што го нанесов на јагодиците, бидејќи е liquid highlighter го искористив и за очите. Со тенка четкичка нанесов на почетокот на окото, како и малку на самиот капак. LIQUID HIGHLIGHTER Instyle od Topface со број 001 🟦 LOOSE POWDER Fix&Matte Transparent пудра во прав, која ја нанесов сосема малку на Т зоната . Нарачки на @topface.mk @divakozmetika.mk @dmall.mk #beauty #makeup #makeupbyme #lvivtopface