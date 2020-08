Први фотографии на Стојанче Стоилов со синот

View this post on Instagram

Ракометниот репрезентативец Стојанче Стоилов и неговата сопруга Деница станаа родители. На 19 август во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се роди нивната прва среќа, малиот Бојан. За бременоста на Деница се грижеше д-р Гордана Петровска, која на свет го донесе нивниот син. Прочитајте повеќе на https://bit.ly/2Yn1JV9 #acibademsistinababy