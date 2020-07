Пресврт: Канје Вест јавно и се извини на Ким Кардашијан

После сето она што тој го кажа за неа и нејзиното семејство, раперот Канје Вест јавно побара прошка од сопругата Ким Кардашијан, иако на Твитер, но потоа следуваше неочекуван пресврт!

Среде расправија со сопругата Ким Кардашијан и наводите за можен развод, раперот Канје Вест ја објави насловната за неговиот нов студиски албум „Донда“.

Покрај тоа, и после сè што се случи во претходните денови и за што пишувавме, раперот и се извини и на Ким Кардашијан на Твитер. И потоа следеше неочекуван пресврт на настаните.

“Би сакал да и се извинам на мојата сопруга Ким за излегување во јавноста со нешто што е приватна работа. Не ја покрив како што таа ме покрива мене. Ким, сакам да кажам дека знам дека те повредив. Те молам прости ми. Благодарам што секогаш беше тука за мене “, напиша Канје.

Сепак, следбениците на Канје мислат дека ова не е неговиот твит.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

