Огнен Здравкоски е позитивен на коронавирус (фото)

Луѓе, до сите што ме прашувате… “НЕ Е ЛАГА ТОА ШТО ГО ЧИТАТЕ НА ПОРТАЛИТЕ”… Позитивен сум на “Covid 19” – Корона Вирус.. Засега фала му и Слава на Бога се е океј, со ваша помош ќе ја освојам оваа битка..!🙏🏼 Се надевам ви се допаѓа новата песна и спот “Љуби ме”. Ако е така споделете на вашите социјални мрежи.. Носете маски, држете дистанца и чувајте се!!! Се гледаме наскоро во поубави времиња!!! 🙏🏼♥️