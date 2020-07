Никој не знаеше: Тајно се венча младата „Ѕвезда на Гранд“

View this post on Instagram

11.01.2020 💍💍❤ Ovako je izgledalo nase “tajno” vjencanje, ovog mjeseca je bila planirana svadba, al nas je korona sve poremetila 🙁 Nadamo se da cemo do sljedeceg ljeta imati priliku da okupimo svu familiju i prijatelje i da cemo imati i ljepsu svadbu nego sto smo zamisljali 🤩 #secretwedding #hubby