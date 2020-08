Kaролина Гочева не ни претпостави дека ќе добие вакво пријатно изненадување на концерт во Хераклеа (видео)

View this post on Instagram

Завчера во Хераклеа @amira_medunjanin ме повика на сцена заедно да отпееме неколку песни ❤️Како што може да видите, не очекував да се појавам во улога на изведувач вечерта 🤣🤷🏻‍♀️ Амира, прекрасно беше, те чекаме пак! 🥰😘 📸 Ивона Кочов