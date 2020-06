Елена Ристеска направи експеримент од кој заличи на Анџелина Џоли- би ја препознале ли ваква? (фото)

View this post on Instagram

Правев мал експеримент со бојата на очи и трепките. Ни бојата на очи ни трепките ми се природни, ама пак трепките волку природни никогаш не ми ги направил никој како што тоа го умее Цеце @cece_cvetanovska од @danielnikolovskiofficial1. А ме убедуваше долго време, на што и’ одговарав: нема шанси ќе ми изгледаат вештачки. Не ме забележаа ни најблиските дека имам трепчиња, а немам ни римел. 🙂 За жал бојата на очите никогаш нема да ми биде сина. 😳💙👁👁 But anyway nobody cares.. #naturaleyelashes #blueeyes #experiment