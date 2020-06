Антониа Гиговска по предизвикот што им го постави на колешките, сега и самата се стави пред нов и многу повозбудлив (фото)

View this post on Instagram

Убав ден другари. Мојата нова песна го чека вистинскиот момент за спотот. Јас и мојот тим би сакале да имаме уште некој млад и перспективен лик кој што ке ни помогне во спотот па затоа дојдовме до една идеја. Се што треба да направите е да ни пратите кратко “сценарио” за тоа како би изгледал мојот спот на email/ pr@promostage.mk 💕 Песната има брз ритам,бидете креативни…. Јас и мојот тим ке го одбереме најдобриот млад режисер.Ги чекам вашите идеи. Да ве видам колку сте креативни.💕🤔 Напомена: ПЕСНАТА Е СО БРЗ РИТАМ💕