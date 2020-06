Андрија Милошевиќ се тестираше на коронавирус, а кога пристигнаа резултатите веднаш се обрати на Новак Ѓоковиќ

View this post on Instagram

Čast mi je što sam sa tobom @djokernole delio isti vazdušni prostor. Znaš i sam da pravi ljudi, iskreni, u vremenu laži i kukavičluka trpe najviše, zato sam uz tebe brate,. Testirao sam se i nalaz je negativan. Ljudima koji su zaraženi, želim brz oporavak.