Аца Лукас одговори на провокациите на албанските пејачки Дуа Липа и Рита Ора, па им покажа каде води „нивниот пат“ за Косово (ФОТО)

View this post on Instagram

KOSOVO JE SRBIJA!!! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 DUVAJ LIPA!!!! Gospodo, nažalost i uz izvinjenje svima onima koji su i napisali nešto pametno, ja cu biti prinudjen da isključim komentare. Razlog je očigledan! IZNENADNA POJAVA RAZNORAZNIH NEPISMENIH, NEOBRAZOVANIH, NEVASPITANIH NEANDRTALACA, ME JE NATERALA DA TO URADIM! NE PADA MI NA PAMET DA OVO PRERASTE U RASISTIClČKU SVADJU BOLESNIH I FRUSTRIRANIH IDIOTA! SVI KOJI ME POZNAJU DOBRO ZNAJU DA ČISTA OBRAZA PEVAM U SVIM DELOVIMA EX YU, I TAKO ĆE BITI I DALJE! MEDJUTIM, MOJA SAVEST I OBRAZ MI NALAŽU DA NA OVAKVE PROVOKACIJE, NIČIM IZAZVANE, IMAM POTPUNO PRAVO DA ODGOVORIM DOTIČNOJ UMETNICI! ZA RAZLIKU OD NJE, MENI OVO NIKO NIJE PLATIO, OVO JE MOJ PATRIOTIZAM, I UZ POŠTOVANJE SVIH VERA I NACIJA, ČIJI PATRIOTIZAM SVAKOGA POŠTUJEM, DOZVOLICETE DA ISKAŽEM NEZADOVOLJSTVO, I ODGOVORIM NA NJENU PROVOKACIJU! TO JE MOJE PRAVO, I NIKO MI GA NE MOŽE OSPORITI! PSOVKE KOJE SU UPUĆENE MENI OD RAZNORAZNOH NEDOREČENIH I ISFRUSTRIRANIH LIKOVA MI NISU SMETALE, ALI NEĆU DOZVOLITI DA OVO KOMENTARISANJE PRERASTE U ŠOVINISTIČKU ORGIJU RAZNORAZNIH DOKONIH KRETENA! ŠTA SAM IMAO REKAO SAM, I TO JE SAMO ODGOVOR NA ONO ŠTO JE REKLA DOTIČNA PEVAČICA! Hvala!