Прв обид: Принцот Хари по пет години горчина реши да се помири со татка си

Принцот Хари ја заврши посетата на Обединетото Кралство во четвртокoт вечерта, одушевен од патувањето на кое се сретна со својот татко, кралот Чарлс III, првпат по 19 месеци во обид да се помират, според неговиот портпарол.

Хари „навистина уживаше“ во враќањето во Велика Британија, рече истиот извор, додавајќи дека „повторно се поврзал со старите пријатели и колеги“.

Принцот, кој во понеделник полни 41 година, се сретна со кралот Чарлс III доцна во средата попладнето нешто помалку од еден час, на шолја чај сам во кралската резиденција „Кларенс Хаус“ во Лондон.

Двајцата не се виделе од февруари 2024 година, кога неговиот помлад син, кој се повлече од кралските должности, брзо се упати кон островот откако дозна дека неговиот татко има рак. Хари живее во Калифорнија од 2020 година и со години се оттуѓени поради низа несогласувања предизвикани од јавните критики на принцот кон семејството.

Познат и како војводата од Сасекс, Хари немал никаков контакт со својот брат, престолонаследникот Вилијам, за време на неговиот престој во Обединетото Кралство, кој повеќе не разговара со него.

За време на четиридневниот престој, Хари поголемиот дел од своето време го посветил на својата добротворна работа.

Во четвртокот тој го заврши својот престој со посета на Центарот за награди „Дијана“ за млади, кој го слави споменот на неговата мајка, принцезата Дајана. Таму, ги слушаше младите луѓе додека зборуваа за нивното ментално здравје.

За време на престојот, принцот го посети и гробот на неговата баба, кралицата Елизабета II, точно три години по нејзината смрт на 8 септември 2022 година.

Хари изјави за BBC во мај дека „многу би сакал да се смири со своето семејство“ по пет години горчина.

Фото: printskrin/instagram/princeharryofengland/ Facebook / The Royal Family/Instagram printscreen/duke_.of_sussex