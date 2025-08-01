Принцот и принцезата од Велс, Вилијам и Кејт решија да се селат

Британските принцот и принцезата од Велс, Вилијам и Кејт, се селат во нова куќа во Виндзор.

Кралскита двојка ќе се пресели во осумсобната куќа Форест Лоџ во Виндзор Грејт Парк, заедно со децата Џорџ, Шарлот и Луис.

„Семејството ќе се пресели подоцна оваа година“, изјави портпаролот на Кенсингтонскиот дворец.

Според таблоидот The Sun, Вилијам и Кејт сами плаќаат за реновирањето на куќата.

Новата куќа не е далеку од сегашната куќа во Аделаид Котиџ во Виндзор и училиштето Ламбрук каде што учат децата.

Се наведува дека семејството се надева на нов почеток во 328-годишната вила реновинаран во 2001 година и заштитено место од втора категорија, сместена во затскриен агол од паркот од 4.800 хектари.

фото:Facebook / The Royal Family