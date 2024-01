Позатиот актер криеше дека се бори со опаката болест: Ѕвездата на „Наркос“ почина на 43 годишна возраст (фото)

Љубителите на серијата „Наркос“ се во тага и неверување дека почина младиот мексиканскиот актер Адан Канто.

Тој починал во вторникот од компликации од апендицитис, изјави неговиот претставник за The Hollywood Reporter.

Канто, кој може да биде препознаен по неговите минати ТВ улоги во „Designated Survivor“ и „Narcos“, го играше Арман Моралес две сезони во „The Cleaning Lady“.

Adan Canto, The Cleaning Lady, X-Men and Designated Survivor actor has sadly passed away at 42. pic.twitter.com/U68AVNETKt

— Movieweb (@movieweb) January 9, 2024