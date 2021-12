Позата „топење путер“ е најпопуларна меѓу младите: Овозможува длабока пенетрација, оргазам, но и трошење калории

Оваа поза во сексот е неверојатно популарна поради феноменалниот оргазам, но сигурно не е најдобриот избор за оние кои немаат доволно храброст да се препуштат на љубовната игра.

Секс позата со име „топење путер“ бара акробатски вештини и одлична форма, па со самото тоа не може секој да ја изведе и претставува вистински предизвик.

Едно истражување покажало дека оваа сексуална положба предизвикува вистинско горење на калории, за само половина час сексуалните партнери заедно можат да потрошат дури 390 калории.

Сепак, можеме да кажеме дека е вредно да се потрудите поради тоа што оваа секс поза предизвикува неверојатен оргазам и моментално е најпопуларна меѓу младите.

For everyone asking what the “Butter Churner” sex position looks like 😂🙈 #LoveIsland pic.twitter.com/nD8pPgAF55

— Jasmin (@ItsJasminHere) January 13, 2020