Повеќе не премолчува и не се воздржува за никој! Меланија Трамп сурово одбруси на критиките во врска со уредувањето на градината во Белата куќа

Иако во улогата на првата дама на Америка беше заменета со Џил Бајден, сопругата на Џо Бајден, никој не може да ја заборави волшебната Меланија Трамп. Иако Меланија ретко се појавува во јавноста откако се пресели во Флорида, а во последно време имавме можност да ја видиме само еднаш, убавата Словенка беше цел на критики.

Станува збор за уредувањето на градината со рози во Белата куќа, поради што историчарот Мајкл Беслос јавно ја критикуваше на Твитер. Тој го коментираше потегот на нејзиното преуредување и објасни со фотографија од градината зошто е незадоволен.

„Евисцерација на градината со рози во Белата куќа беше изведена пред точно една година овој месец, и еве го мрачниот резултат: исчезнаа децении на американската историја“ – напиша историчарот со фотографија на која не може да се видат рози.

Evisceration of White House Rose Garden was completed a year ago this month, and here was the grim result—decades of American history made to disappear: @dougmillsnyt pic.twitter.com/78OqjkoOPt

Меланија, која обично молчи за критиките, овој пат реагираше и не беше премногу дипломатска. Покрај тоа, таа историчарот го нарече игнорантен.

„Тој го докажа своето незнаење со прикажување слика на градина со рози на самиот почеток на цутењето. Градината е украсена со здрави и шарени рози“ – додаде Меланија на Твитер, со фотографија од прекрасни цвеќиња пред Белата куќа.

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w

— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) August 8, 2021