Подготвен за следниот чекор: Бен Афлек во потрага по веренички прстен заедно со неговата мајка (ФОТО)

Папараците го следат секој чекор на актерот.

Светските медиуми не престануваат да пишуваат за последната прошетка на популарниот холивудски актер Бен Афлек со неговата мајка Сем и синот Самуел.

Имено, за време на оваа прошетка ништо немаше да биде чудно доколку актерот не застанеше кај златарницата на светски познатиот бренд „Тифани“, која меѓу другото е препознатлива по веренички прстени.

Поради оваа прошетка, почнаа гласините дека Бен Афлек се подготвува повторно да ја запроси Џенифер Лопез.

Бен Афлек влезе во продавницата со мајка си и синот, каде што остана некое време.

Актерот со себе носеше превиткана хартија, во која повремено се загледуваше, а по излегувањето од продавницата, разменуваше впечатоци со мајката и синот.

Дали актерот е подготвен да го направи следниот голем чекор со својата поранешна девојка Џенифер Лопез, времето ќе покаже.

Ben Affleck was spotted last friday with son Samuel and mom Chris shopping at Tiffany & Co.

📸August 20, 2021

Boaz / BACKGRID via Page Six pic.twitter.com/cGvN0h3uHk

— bennifer tea (@jloaffleck) August 23, 2021