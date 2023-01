Почина ѕвездата од „Чувари на плажата“: Актерот е пронајден мртов во својот стан

Познатиот актер Адам Рич почина вчера на 54-годишна возраст во Лос Анџелес.

Актерот бил пронајден мртов во својот дом, а семејството се уште не ја соопшти причината за смртта на актерот, пишува Daily Mail. Според британскиот весник, полицијата соопштила дека нема докази дека се работи за сомнителна смрт.

Рич стекна популарност глумејќи во серијата Eight is Enough, каде ја толкуваше улогата на најмладиот син на семејството Бредфорд.



Серијата го одбележа периодот од крајот на осумдесеттите години на минатиот век, а браќата беа познати по фризурата која беше популарна во тоа време. Тој глумеше и во сериите „Чувари на плажата“ и „Љубовниот брод“.

Многу обожаватели се збогуваат со актерот на социјалните мрежи.

фото:EPA