Почина македонскиот музичар Јовица Кочковски попознат под естрадниот прекар Jony Walker Jony

По кратко боледување, предизвикано од мозочен удар, синоќа почина Јовица Кочковски, познат музичар, гитарист, композитор и текстописец.

Во естрадните кругови беше познат под псевдонимот Jony Walker Jony, а сите пријатели го препознаваа по рокерскиот фазон иако неговиот музички фах беше народната новосоздадена песна.

За жал, Џони не напушти многу рано, на своја 62 годишна возраст, кога беше во полн авторски подем и кога веќе изгради свој препознатлив стил преку пејачите што ги пееја неговите песни и со истите тие песни освојуваа награди, симпатии, на мноштво фестивали.

Неговата харизма и неговото творештво ќе останат запаметени кај сите што го познаваа и имаа задоволство со него да соработуваат, но и да се дружат и веселат.