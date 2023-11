Почина актерката Френсис Стернхаген која ја паметиме по улогата во „Сексот и градот“

Актерката од „Сексот и градот“ Френсис Стернхаген почина на 93 години.

Според нејзиното семејство, Френсис починала мирно од природна смрт.

Нејзините најблиски кусо рекоа:

„Нејзината љубов кон животот ќе продолжи да не инспирира.“

Стернхаген беше најпозната по улогата на свекрвата на Шарлот Јорк, Зек Мекдугал, во „Сексот и градот“ од 2000 до 2002 година.

фото: printscreen You Tube/ SEX AND THE CITY 𝓐𝓻𝓬𝓱𝓲𝓿𝓮𝓼